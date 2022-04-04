Покинутий російський зенітно-ракетний комплекс «Бук»

Українські військові знайшли покинутий російський зенітно-ракетний комплекс «Бук», а також схованку зі зброєю, боєприпасами і спорядженням, повідомило Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву. Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК “Бук”. Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що українські воїни вдячні росіянам за подарунки та продовжують пошуки, аби сповна «віддячити» їм за трофеї.