Місце братської могили у Бучі

Приватна американська компанія Maxar опублікувала в неділю, 3 квітня, супутникові знімки території Храму св. Апостола Андрія Первозванного у Бучі, де було знайдено масове поховання жертв російських загарбників.

Як пише Reuters, компанія порівняла супутникові знімки і дійшла висновку, що перші ознаки підготовки місця для поховань з’явилися ще 10 березня.

«Пізніша світлина від 31 березня показує місце могили з траншеєю довжиною приблизно 45 футів [13,7 метра] у південно-західній частині території біля церкви», – сказано в повідомленні Maxar.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7 — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 3, 2022

Нагадаємо, російські окупанти за час свого перебування в Бучі вбили кілька сотень мирних жителів, у тому числі – підлітків. Мер Бучі Анатолій Федорук заявляв, що 280 мирних мешканців були поховані у братській могилі.

Загалом у звільнених від ворожої навали населених пунктах Київської області виявили вже 410 вбитих мирних жителів.