Росіяни почали готувати братську могилу в Бучі ще 10 березня
Довжина братської могили становила 13,7 метра
Приватна американська компанія Maxar опублікувала в неділю, 3 квітня, супутникові знімки території Храму св. Апостола Андрія Первозванного у Бучі, де було знайдено масове поховання жертв російських загарбників.
Як пише Reuters, компанія порівняла супутникові знімки і дійшла висновку, що перші ознаки підготовки місця для поховань з’явилися ще 10 березня.
«Пізніша світлина від 31 березня показує місце могили з траншеєю довжиною приблизно 45 футів [13,7 метра] у південно-західній частині території біля церкви», – сказано в повідомленні Maxar.
Нагадаємо, російські окупанти за час свого перебування в Бучі вбили кілька сотень мирних жителів, у тому числі – підлітків. Мер Бучі Анатолій Федорук заявляв, що 280 мирних мешканців були поховані у братській могилі.
Загалом у звільнених від ворожої навали населених пунктах Київської області виявили вже 410 вбитих мирних жителів.
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