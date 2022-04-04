Росіяни викрали Михайла Бурака у Залізному Порту

На Херсонщині у селі Залізний Порт викрали голову Бехтерської громади Михайла Бурака. Про це у понеділок, 4 квітня, на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича», – написав Соболевський.

Наразі інформації про місце його перебування немає.

Раніше також стало відомо, що російські загарбники викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова. Пізніше його відпустили, у полоні він пробув 16 днів.

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців Херсонщини. Безліч людей залишились без електрики, зв'язку, ліків, їжі і води. Російські військові часто вдаються до викрадення людей, зокрема, міських голів, політиків і журналістів на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні стало відомо про викрадення чотирьох активістів на мирному мітингу в Каховці.