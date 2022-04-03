64-річний Олександр Шаповалов став міським головою Берислава у 2006 році

Російські окупанти відпустили викраденого міського голову Берислава Олександра Шаповалова. Він був у полоні 16 днів.

Як повідомили на сайті Бериславської міської ради, мера Берислава, що на Херсонщині, російські окупанти відпустили у суботу, 2 квітня.

«Міський голова звільнений. Вчора близько 11 години міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх», – йдеться в повідомленні міськради.

Зазначається, що наразі мер міста перебуває вдома і намагається повернутись до нормального життя. Його здоров’ю нічого не загрожує.

64-річний Олександр Шаповалов став міським головою Берислава у 2006 році. За освітою – лікар-стоматолог. Десять років викладав у Бериславському медичному універститеті, ще шість років був там директором.

Нагадаємо, що 21 березня стало відомо, що російські загарбники викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова. На той час він уже три дні перебував у полоні.

За інформацією уряду, росіяни тримають у полоні 11 голів місцевих громад.