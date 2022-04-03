Окупанти викрадають керівників місцевих громад

На сьогодні в полоні у російських військових перебуває 11 голів місцевих громад з шести областей України. Українська влада повідомила про це всі міжнародні інституції та робить все можливе для їх визволення.

«Станом на сьогодні в полоні перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян міжнародний комітет Червоного хреста, ООН, міжнародні організації, і ми вимагаємо від всіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоб наші цивільні, наші мери міст, наші священники, журналісти, активісти були визволені. Їх незаконно, насильницьки утримують, і вони мають право, щоб за них боролися. Ми це робимо, і закликаємо це робити інших», – повідомила віце-прем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу у неділю, 3 квітня.

Вона також зазначила, що продовжуються перемовини для звільнення усіх цивільних в рамках обміну військовополоненими.

Також Ірина Верещук підтвердила, що 2 квітня після звільнення від окупантів Київщини стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. «Вона була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином. Винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права», – сказала Ірина Верещук.