Під час недільного обстрілу Слобідського району Харкова поранення отримали троє дітей

Росія скоїла черговий воєнний злочин – її війська в неділю, 3 квітня, обстріляли житлові будинки у Слобідському районі Харкова, внаслідок чого загинули семеро людей. За інформацією Харківської обласної прокуратури, обстріл стався близько 18:00. Відомо, що обстрілом пошкоджено близько десяти житлових будинків, а також тролейбусне депо. «За попередньою інформацією, загинуло 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей. Досудове розслідування триває», – сказано в повідомленні.

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