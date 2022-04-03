Семеро людей загинули від обстрілу росіянами житлових будинків Харкова
Ще 34 людини отримали поранення
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Під час недільного обстрілу Слобідського району Харкова поранення отримали троє дітей
Росія скоїла черговий воєнний злочин – її війська в неділю, 3 квітня, обстріляли житлові будинки у Слобідському районі Харкова, внаслідок чого загинули семеро людей.
За інформацією Харківської обласної прокуратури, обстріл стався близько 18:00. Відомо, що обстрілом пошкоджено близько десяти житлових будинків, а також тролейбусне депо.
«За попередньою інформацією, загинуло 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей. Досудове розслідування триває», – сказано в повідомленні.
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