За сорок днів російсько-української війни на території України загинули 18 журналістів. Десятки працівників ЗМІ отримали поранення, а ще вісьмьох журналістів було викрадено, вони досі перебувають у російському полоні, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики у понеділок, 4 квітня.

Загалом від початку війни загинули 18 журналістів (15 чоловіків та 3 жінки). Вісім журналістів було викрадено (4 чоловіка та 4 жінки), ще троє зникли безвісти. Крім того росіяни щонайменше сім разів обстрілювали телевежі і 22 рази блокували кібератаками ЗМІ..

«Робота журналістів під час війни – це передова. Представники ЗМІ часто не тільки фізично знаходяться на фронті та висвітлюють хід воєнних подій, а й самі є воїнами інформаційного фронту. Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні. Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

Найбільше журналістів постраждали у Київській області – 31 людина, в Запорізькій – 15, в Херсонській – 5, в Донецькій – 5, в Криму – 2, в Сумській – 2, в Одеській –2, в Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Кіровоградській постраждало по одному журналісту.

Також під час війни постраждали іноземні журналісти. За даними Генеральної прокуратури України Росія скоїла злочини щодо 19 іноземних журналістів.