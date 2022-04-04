Снаряд влучив у дах церкви, поранення отримали настоятель та священик іншого храму

У Рубіжному на Луганщині російські війська обстріляли храм святителя Луки Кримського (УПЦ). Снаряд влучив у дах церкви, поранення отримали настоятель церкви Ростислав Горячев, а також священик іншого храму, який в цей час перебував на території. Про це у понеділок, 4 березня, повідомив голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай.

«Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території», – повідомив Гайдай.

Про подію стало відомо напередодні ввечері. Інформацію про обстріл храму повідомили на сайті Української Православної Церкви з посиланням на прес-службу Сєвєродонецької єпархії.

«Осколками поранено настоятель храму протоієрея Ростислава Горячева, а також тяжко поранений настоятель міського храму на честь блаженної Матрони Московської ієромонах Арсеній (Складанюк), який у цей момент також знаходився на храмовій території», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ЮНЕСКО заявило, що в Україні через вторгнення РФ вже пошкоджено понад 50 пам'яток. При цьому, в цей перелік не внесені знищені культурні об'єкти Маріуполя та Херсону.