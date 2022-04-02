У Харкові від російських бомбардувань постраждав Меморіал Голокосту

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заявила, що за час повномасштабного вторгнення в Україні вже пошкоджено понад півсотні культурних об’єктів. Це 29 релігійних об'єктів, 16 історичних будівель, 4 музеї та 4 пам'ятники. Проте у цьому переліку не враховані пошкоджені будівлі Маріуполя та Херсону. Про це у п'ятницю, 1 квітня, в Парижі повідомив заступник генерального директора ЮНЕСКО з питань культури Ернесто Оттоне Рамірес.

За його словами, одним із найбільш постраждалих регіонів України в цьому плані є Харків, де серед інших об’єктів від російських бомбардувань постраждали Меморіал Голокосту, Державний театр опери та балету та Музей мистецтв. Також він зазначив, що Київ знаходиться під загрозою, але поки немає жодних ознак того, що сім об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема Софійський собор і Києво-Печерська Лавра, були пошкоджені.

Також надзвичайно складною є ситуація в Чернігові. Адже це одне з найстаріших міст України, де є багато церков і монастирів, які датуються Х-ХІХ століттями. Серед них церква Святої Катерини, що входить до списку ЮНЕСКО.

Для складання списку та перевірки українських повідомлень про пошкоджені об'єкти ЮНЕСКО використала супутникові знімки. За інформацією бельгійського видання l'Avenir, йдеться про щонайменше 53 культурні об’єкти: 29 релігійних об'єктів, 16 історичних будівель, 4 музеї та 4 пам'ятники. Вони були пошкоджені або частково зруйновані з початку російського масштабного вторгнення в Україну, передає Укрінформ.

Видання Le Soir уточнило, що з переліку об’єктів, які постраждали частково або були зруйновані, п’ять знаходяться в районі Чернігова, ще п’ять – на Київщині, 18 – у Харківській області. Решта пошкоджених об’єктів розташовані у Сумській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

При цьому організація зазначає, що список «не є вичерпним, оскільки експерти продовжують перевіряти низку звітів». Також у списку поки що немає будівель із блокадного Маріуполя та захопленого Херсона.

За інформацією Укрінформу, з початку російського нападу на Україну ЮНЕСКО та інші міжнародні культурні інституції розпочали низку ініціатив щодо захисту культурних об’єктів та цінностей, зокрема, шляхом створення системи супутникового моніторингу об’єктів та історичних українських пам’яток.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про кількість привласнених Росією історичних пам'яток у Криму.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики України запропонувало ЮНЕСКО перенести чергову сесію, яка запланована на 19-30 червня, з російської Казані до Львова.