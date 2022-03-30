Центральна частина Львова сходить до списку світової спадщини ЮНЕСКО

Міністерство культури та інформаційної політики України запропонувало ЮНЕСКО перенести чергову, 45-ту, сесію з російської Казані до Львова. Про це у вівторок, 29 березня, написав міністр культури Олександр Ткаченко.

«Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Російська федерація, яка своїми руками цинічно зносить все на своєму шляху, не може бути організатором сесії та учасником організації», – написав Ткаченко.

Також міністр наполягає, що Росії необхідно виключити з організації, адже через дії РФ понищено чимало пам’яток архітектури, зокрема в окупованому Криму. «Культура – це простір свободи, натхнення, правдивого свідчення та глибокого осмислення, а не пропаганда самозвеличення, жорстокості та приниження гідності іншого», – наголосив міністр.

Нагадаємо, центральну частину Львова занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. 45-та сесія комітету всесвітньої спадщини має відбутись з 19 до 30 червня 2022 року.