Російські окупанти обстрілюють Луганщину з різних видів озброєння

У неділю, 3 квітня, у місті Новодружеськ на Луганщині під час мінометного обстрілу російських окупантів загинули два волонтери, які роздавали гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули два волонтери – Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін. Вони займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна», – написав Сергій Гайдай вранці понеділка, 4 квітня, у Facebook.

Голова ОВА також зазначив, що волонтерка Ольга Кур’єрова врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста.

Нагадаємо, раніше росіяни розстріляли автомобіль з волонтерами в Бучі, загинули троє молодих людей.