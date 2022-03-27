Унаслідок обстрілів авто було вщент знищено

У неділю, 27 березня, російські військові розстріляли авто, у якому їхала родина з 3-річною дитиною. Як повідомила Харківська обласна прокуратура, батьки разом із дитиною загинули.

Родина їхала на кросовері Honda CR-V по автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району, коли їх розстріляли окупанти. Згодом українські правоохоронці виявили знищене авто, у якому було троє вбитих людей: жінка, чоловік та 3-річна дитина.

Розстрілювати цивільних – це один з методів ведення війни для росіян. За час вторгнення в Україну ворожа армія неодноразово розстрілювала автівки мирних мешканців чи прицільно вбивала цивільних. Нещодавно у Чернігові росіяни розстріляли 10 людей у черзі по хліб, а під час евакуації на Київщині розстріляли колону з жінками та дітьми.

Нагадаємо, що Харків одне з тих українських міст, яке зазнає великих втрат від ворожих обстрілів. Росіяни не можуть захопити місто, тому нищать його інфраструктуру та житло місцевих мешканців, скидаючи бомби та запускаючи ракети. За час війни у Харкові російські військові знищили уже понад тисячу багатоповерхівок.