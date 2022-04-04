Російські окупанти ховали техніку на фермі, однак вона була знищена

У неділю, 3 квітня, українські військові на сході України знищили велику кількість російської техніки, яка була захована в приміщеннях ферми. Загалом згоріли понад 40 одиниць автомобільної техніки РФ.

«Учора наші воїни виявили велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Однак, довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вийшло. Влучним вогнем наші артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого відбулась детонація машин з пальним», – йдеться в повідомленні Оперативно-тактичного угруповання «Схід» 4 квітня.

У результаті російські окупаційні війська втратили понад 40 одиниць автомобільної техніки. Українські військові також оприлюднили відео вибухів російських машин на фермі.