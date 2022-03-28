Двоє росгвардійців знищені, решта втекли

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила спостережний пункт російської нацгвардії, який окупанти облаштували в лісопосадці.

«У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий «Урал» і двоє росгвардійців – вороги згоріли й ідентифікації не підлягають. Решта гвардійців утекли», – йдеться в повідомленні бригади увечері 27 березня.

На спостережному пункті знайшли документи одного з росгвардійців – військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон Росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки «Сбербанка» тощо.

Спостережний пункт вороги обласштували в лісопосадці (фото 128 бригади)

«Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет выдан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан», – повідомили в 128 бригаді особисті дані росіянина.

Зі штурмовиків 128 бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає.