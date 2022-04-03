Дівчинка одужує, хоча її ще дошкуляє головний біль

У київськогому «Охматдиті» лікарі відділення нейрохірургії прооперували 13-річну дівчинку з Миколаївщини Софію, у голову якої влучив уламок снаряду. Дитина отримала важке поранення під час обстрілу російськими окупантами населених пунктів Миколаївської області. Дівчинка дивом вижила, повідомило 3 квітня МОЗ України.

Софію прооперували 29 березня. Дитячі нейрохірурги дістали з голови дівчинки уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку.

Якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче, дівчинка б загинула

За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії столичного «Охматдиту» Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче — дитина б загинула.

Дівчинка отримала поранення 5 березня під час обстрілів населених пунктів Миколаївської області. Три тижні Софія лікувалася у Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики зробили їй першу операцію. Наприкінці березня дівчинці з мамою вдалося потрапити в «Охматдит».

У тілі матері Софії Людмили досі знаходяться два сторонніх тіла. Та жінка каже, що це пусте, головне — що її дитина жива. Зараз Софія одужує, її ще турбує головний біль, вона багато спить, але щаслива, що все вже позаду.