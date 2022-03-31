Маленька ще у лікарні, але у безпеці і поруч з нею батьки

У львівських лікарнях проходять лікування мешканка з Київщини і її 10-місячна донька. Обоє отримали поранення. Автомобіль, у якому їхала Леся з донькою і друзями, обстріляли під Гостомелем. З шести пасажирів вдалося вижити лише трьом: Лесі та двом дітям. Жінка отримала вогнепальне поранення кисті руки, а у нозі її 10-місячної Кіри застряли три осколки. Зараз і жінка, і дитина проходять лікування у лікарнях Львова, повідомили 31 березня у Першому територіальному медичному об’єднанні м. Львова.

Батько маленької Кіри Артем посадив дружину і донечку у авто друзів у Демидові, що на Київщині, аби вони були якнайдалі від небезпечних місць, а сам залишився допомагати з евакуацією місцевих. Та автомобіль, у якому вони їхали, обстріляли біля Гостомеля.

«Троє друзів загинули на місці. Леся ледь встигла вибратися з палаючої автівки і дістати звідти свою малечу та 3-річного сина подруги. У Кіри було три металеві уламки у стопі, у самої Лесі – розтрощена кисть руки. Хлопчик не постраждав», – сказано у повідомленні.

Уже найстрашніше для маленької Кіри уже позаду

Жінку з дітьми прихистила сім’я із сусідньої Гаврилівки, де вони усю ніч просиділи у підвалі, а зранку рятувальники забрали їх у Бородянку, де їм надали першу медичну допомогу.

Через 10 днів після обстрілу жінка з дітьми приїхала до Львова.У дитячій лікарні першого медоб’єднання маленька Кіра проходить інтенсивне антибактеріальне лікування, протизапальну терапію. Лікарі кажуть, що уламки не загрожують життю дитини і не завдадуть шкоди руху стопи і росту дитини у майбутньому.

Кисть Лесі рятують хірурги 8-ї лікарні медоб’єднання. Усі кісти кисті в жінки розтрощені. Одного пальця немає. Спеціалісти мікрохірургії кисті фактично складають заново пальці матері. Попереду - ще низка оперативних втручань для відновлення функцій руки.

До Львова підтримати найдорожчих людей приїхав батько Артем. Він досі не може собі пояснити: навіщо росіяни стріляли у мирних людей?