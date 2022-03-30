Через обстріли російських окупантів важкі поранення отримали двоє маленьких дітей

Вранці, 30 березня, російські окупанти обстріляли з артилерії Лисичанськ, у результаті чого осколкові поранення отримала сім’я з чотирьох осіб. Двоє дітей – дворічна дівчинка і 8-річний хлопчик у важкому стані, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їх стан стабілізувався. Набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні», – повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, у дворічної дівчинки – вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.

У хлопчика, 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок.

«З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей очікує ампутація обох нижніх кінцівок. У ці хвилини медики борються за їхні життя», – повідомив очільник Луганщини.

До слова, за даними Офісу генерального прокурора станом на ранок 30 березня в Україні через дії російських військових загинуло 145 дітей і 222 отримали різного роду поранення.