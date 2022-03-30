Під завалами житлових будинків у Лисичанську опинилося багато людей

Росіяни обстріляли житлові квартали Лисичанська. Мешканці будинку опинилися під завалами, є жертви.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, вранці 30 березня росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська.

«Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок», – повідомив він.

За словами голови ОВА, інформація про кількість загиблих і поранених уточняється, адже завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих.

Крім цього, на Луганщині росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну, Кремінну. Кремінну обстріляли з авіації, а в Попасній та Рубіжному досі тривають бої.

У Рубіжному та Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів загорілися два магазини. За словами Сергія Гайдая, росіяни роблять це навмисне, щоб залишити людей без продуктів та засобів гігієни. У місті досі палають житлові будинки та гаражі.