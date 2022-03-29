На Луганщині отримав поранення лікар-акушер, який приймав пологи. Він під час обстрілу закрив собою породіллю і немовля, повідомив 29 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На війні особливо вражає мужність людей мирних професій. На минулому тижні лікар-акушер отримав поранення – осколками скла йому посікло спину – під час приймання пологів. Людина виконувала свій професійний обов’язок під ворожим обстрілом, і не вагаючись, собою закрила майбутню маму та її малюка», – повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, в області сьогодні фактично працюють два пологових стаціонари «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та «Лисичанська багатопрофільна лікарня».Але вагітні жінки з Кремінної та інших населених пунктів не можуть дістатися до стаціонарів, адже окупанти невпинно обстрілюють міста. Тому на базі Кремінської багатопрофільної лікарні розгорнули тимчасовий пологовий стаціонар. Там вже народився хлопчик.

Минулого тижня у цих медичних закладах, повідомляє очільник Луганщини, на світ з’явились вісім нових громадян України: п’ять хлопчиків та три дівчинки.