Росіяни через неспроможність захопити міста обстрілюють житлові квартали

Військові Збройних сил України за минулу добу відбили п’ять атак ворога на Луганщині. Росіяни не полишають спроб захопити українські міста, але не мають успіху. Міста під українським прапором, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Українськими воїнами знищено два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані по кількості уточнюються», – повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, найгарячіші бої відбуваються у Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній, які росіяни хочуть захопити.

Вночі у Рубіжному та Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, горіли квартири. Один мешканець Рубіжного загинув, ще один отримав поранення.