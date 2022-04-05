У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні

У Запорізькій області росіяни захопили та замінували територію лікарні. У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти замінували територію лікарні, де перебували їхні ж поранені військові.

«У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові», – повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Також у повідомленні зазначено, що російські війська продовжують збройну агресію проти України, обстрілюючи мирні села та містечка в Пологівському районі. Вони обстрілюють цивільну інфраструктуру села Мала Токмачка та міста Оріхів. Там зруйновано багато будинків та магазинів. Рятувальники ліквідували пожежу у Школі мистецтв села Інженерне Пологівського району, де через обстріли загорілося горище.

Також у військовій адміністрації повідомили, що чоловікам тимчасово окупованого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій «народній міліції». Крім того, російські військові намагаються підключати в місті російський інтернет.

Зазначимо, що російські військові постійно обстрілюють об'єкти цивільної інфораструктури. Нещодавно росіяни влучили в будівлю лікарні окупованого міста Балаклія на Харківщині. Також окупанти обстріляли онкоцентр у Чернігові, люди отримали поранення. А в Маріуполі російські військові захопили в заручники медиків і пацієнтів лікарні. Раніше також стало відомо, що російська авіація розбомбила дитячу лікарню в заблокованому Маріуполі. Пізніше пацієнтів та персонал цього медзакладу викрали.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігав про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток із розтяжками, що залишають вороги, коли покидають окуповані території. Тому перед поверненням мирного населення місцевість мають оглянути сапери.