Росіяни використовують систему дистанційного мінування на Харківщині
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Росіяни мінують територію України залповими дистанційними системами. Зокрема, свою нову інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие» вони почали застосовувати на Харківщині.
«Така система встановлює протипіхотні міни на відстані від 5 до 15 кілометрів. Це така собі реактивна система залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Вони розміщують засоби мінування на великі площі, незалежно від місця чи території здійснення бойових дій», – інформує АрміяInform.
Відео роботи такої системи оприлюднили у Telegram-каналі Inform Napalm.
Дистанційне мінування неконтрольоване і насамперед становить небезпеку для мирного населення.
«Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Закликаю міжнародну відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ», – повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
Як повідомляє Defence UA, Вперше ІСДМ «Земледелие» була представлена у 2020 році, а перші машини військові отримали у 2020-2021 роках. Комплекс складається з бойової машини на шасі КамАЗ, транспортно-заряджальної машини та транспортно-пускових контейнерів з інженерними боєприпасами.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігав про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги, коли покидають окуповані території. Тому перед поверненням мирного населення, місцевість мають оглянути сапери.