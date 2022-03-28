ІСДМ «Земледелие» неконтрольовано розкидає міни від 5 до 15 км

Росіяни мінують територію України залповими дистанційними системами. Зокрема, свою нову інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие» вони почали застосовувати на Харківщині.

«Така система встановлює протипіхотні міни на відстані від 5 до 15 кілометрів. Це така собі реактивна система залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Вони розміщують засоби мінування на великі площі, незалежно від місця чи території здійснення бойових дій», – інформує АрміяInform.

Відео роботи такої системи оприлюднили у Telegram-каналі Inform Napalm.

Дистанційне мінування неконтрольоване і насамперед становить небезпеку для мирного населення.

«Такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Закликаю міжнародну відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ», – повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомляє Defence UA, Вперше ІСДМ «Земледелие» була представлена у 2020 році, а перші машини військові отримали у 2020-2021 роках. Комплекс складається з бойової машини на шасі КамАЗ, транспортно-заряджальної машини та транспортно-пускових контейнерів з інженерними боєприпасами.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігав про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги, коли покидають окуповані території. Тому перед поверненням мирного населення, місцевість мають оглянути сапери.