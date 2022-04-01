У п’ятницю, 1 квітня, російські військові обстріляли Чернігівський центр сучасної онкології, двоє працівників зазнали осколкових поранень, ще одна людина отримала контузію. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на керівника лікарні Олександра Заїку.

У приміщенні, куди поцілив снаряд, перебували 22 пацієнти – паліативні хворі та люди після операції, які не могли покинути заклад та потребували постійного нагляду лікарів. Жоден з них не постраждав. За словами Олександра Заїки, у приміщенні вибиті шибки, частково пошкоджений дах та стіни. Системи радіоопромінення – цілі.



«Пошкодження не критичні, вікна та дах ми закриємо. Прийняли рішення, що переводити пацієнтів не є необхідним», – додав директор медзакладу.



Головний корпус лікарні законсервований. Ударна хвиля пошкодила там вікна та системи водо- й газопостачання.

Нагадаємо, що Чернігів та область потерпають від обстрілів російських окупантів із першого дня повномасштабного вторгнення. Російські агресори обстрілюють житлові квартали, школи, університети, насосні станції та інші цивільні об'єкти.