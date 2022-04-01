Окупанти відступають з території Чернігівської області

Російські окупанти відступають з території Чернігівської області, однак місцевим мешканцям ще зарано розслаблятися, можливі авіаційні та ракетні удари. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні черговий день, багато роботи. Ворог, завдяки нашим Збройним силам, відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним «радушием», – сказав В’ячеслав Чаус у своєму відеозверненні вранці п’ятниці, 1 квітня.

Голова ОВА зазначив, що зараз всі громади Чернігівщини працюють над відновленням життєдіяльності. ЗСУ здійснюють розмінуванням населених пунктів там, де стояли російські війська.

Водночас В’ячеслав Чаус закликав мешканців не розслаблятися, адже можливі удари з повітря. «Я хочу звернутися до всіх мешканців Чернігівської області, можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто, вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють», – попередив голова ОВА.