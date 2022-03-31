Замість обіцяного відведення військ, Росія передислоковує їх для нового наступу. Про це під час прес-конференції з нагоди представлення річної доповіді НАТО за 2021 рік заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує «Укрінформ». Раніше росіяни заявляли про відведення військ зі сторони Київської та Чернігівської областей, однак продовжують обстрілювати ці регіони.

За словами Єнса Столтенберга, Росія неодноразово брехала щодо своїх намірів, тож нині не можна довіряти її заявам про нібито відведення військ від Києва, оскільки, за даними розвідки, Росія лише перегруповує та посилює свої війська для нового наступу в напрямку Донбасу.

«Ми чули нещодавні заяви, що Росія знизить військові операції навколо Києва та на півночі України. Але Росія раз за разом брехала щодо своїх намірів. Тож ми можемо робити висновки щодо Росії за її вчинками, а не за словами. Відповідно до даних нашої розвідки, російські підрозділи не відводяться, а змінюють позиції. Росія намагається перегрупуватися, поновити постачання та посилити свій наступ в регіоні Донбасу. В той же час Росія продовжує тиск на Київ та на інші міста. Тож ми можемо очікувати на додаткові наступальні дії, що можуть призвести навіть до ще більших страждань», – сказав керівник НАТО.

Він нагадав про вимогу всіх союзників по Альянсу до Росії негайно зупинити війну в Україні та вивести війська. При цьому Єнс Столтенберг заявив, що «Росія має небагато бажання шукати політичне рішення щодо війни в Україні».

Нагадаємо, що після останніх російсько-українських переговорів 29 березня у Туреччині Росія заявила, що відведе війська з Київського та Чернігівського напрямків та зосередить їх на Донбасі. Попри цю заяву, обстріли Київщини та Чернігівщини тривають.

30 березня у Пентагоні заявили, що Росія не відводить війська, а змінює позиції, а британська розвідка попередила​, що найближчим часом на околицях Києва можуть відбутися запеклі бої.