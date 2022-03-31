У найближчі кілька днів на околицях Києва можуть відбуватися запеклі бої. Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії, інформує «Європейська правда».

«Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої», – йдеться у повідомленні.

Після російсько-українських переговорів у Туреччині Росія заявила, що відводить окремі підрозділи військ з Київської та Чернігівської областей, щоб перегрупувати сили на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Однак, не зважаючи на ці заяви окупантів, у напрямку Чернігова продовжуються російські артилерійські обстріли та ракетні удари. Крім цього, тяжкі бої тривають і в Маріуполі.

Нагадаємо, що раніше розвідка Британії заявила, що своєю заявою про зосередження основних зусиль на Донбасі Росія визнала труднощі з підтримкою більш ніж одного значного наступального напрямку.