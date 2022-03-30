У Чернігові росіяни знищили місцевий ринок

Упродовж ночі з 29 на 30 березня російські військові обстрілювали Чернігів та область. Ворог посилив обстріли цивільних об’єктів: бібліотеки, житлові будинки тощо. Окрім того, росіяни продовжують вести військові дії на території Київщини.

Нагадаємо, що після чергового раунду переговорів у Туреччині представники російської делегації заявили, що зменшать свою присутність у двох напрямках в Україні: на Київщині та Чернігівщині. Щоправда, на момент цієї заяви сили ЗСУ уже відбили у росіян місто Ірпінь та ще частину населених пунктів Київщини.

У ніч на 30 березня росіяни не лише не зменшили військову присутність на Чернігівщині, а почали ще активніше обстрілювати область. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову», – розповів Чаус. Зараз українська сторона дає ворогу відсіч.

На Київщині уночі також зафіксували військову активність РФ. Зокрема, як заявив в ефірі українських телеканалів радник глави МВС України Вадим Денисенко, вночі над Києвом силами ППО збили декілька ракет. Він також повідомив, що вночі на Київщині, поблизу Ірпеня, точилися бої.

За даними Пентагону та Міноборони України, «відведення військ» Росією – це, скоріш за все, «ротація окремих підрозділів, що має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити помилкове уявлення про відмову окупантів планувати обхід він місто Київ».