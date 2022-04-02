У лікарні був персонал та пацієнти, їх потрібно терміново евакуювати

У місті Балаклія на Харківщині росіяни обстріляли районну лікарню. Будівля зазнала руйнувань. Близько 70 пацієнтів та медичного персоналу потребують евакуації. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За словами керівника області, Балаклія зараз під окупацією, тому що міський голова пішов на співпрацю із окупантами.

«Обстріл мирного населення Росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація», – написав Олег Синєгубов.

Поки що немає інформації про постраждалих.

Також 2 квітня на Харківщині був ракетний обстріл у місті Лозова. Пошкоджені будинки, четверо людей отримали поранення.

Нагадаємо, 2 квітня росіяни обстрілюють об’єкти в різних регіонах України. Зокрема, на Дніпропетровщині вони вдруге розбомбили залізничну станцію. Також атакували Миргород на Полтавщині.