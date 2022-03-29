Пологовий будинок №2 у Маріуполі розбомбили 9 березня, цинічно виправдовуючись тим, що там не було людей, лише бійці "Азову"

Росіяни вчергове насильно вивезли групу мешканців оточеного Маріуполя. Цього разу це персонал і пацієнти міського пологового будинку №2, на який три тижні тому вони скинули авіабомбу. Близько 70 людей вивезли в Росію, повідомили у Маріупольській міській раді.

За даними міської ради Маріуполя, російські військові вивезли вже понад 20 тисяч маріупольців на територію РФ. У громадян України відбирають паспорти та відправляють у так звані фільтраційні табори, а далі – у віддалені міста Росії.

«Ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей додому», – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, 9 березня росіяни скинули авіабомбу на цей самий пологовий будинок і дитячу лікарню, які розташовані поруч. Тоді 17 людей отримали поранення, четверо померли. Раніше росіяни примусово вивезли в Росію приблизно 600 маріупольців, персонал та пацієнтів міської лікарні №1. Також вони викрадають дітей без батьків.