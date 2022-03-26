Російські загарбники уже фактично повністю знищили Маріуполь

У Маріуполі російські військові насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1. Про це у суботу, 26 березня, повідомляє Маріупольська міська рада.



«За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу», – написала міськрада.



Відомо, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей, але скільки маріупольців вивезли ще точно невідомо.

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни почали примусову депортацію мешканців у Росію. З міста незаконно вивезли понад 15 тис. мешканців. За даними мерії, вивезених маріупольців спершу доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють у різні віддалені міста Росії.

Зазначимо, що російські війська безжально бомблять Маріуполь, місто вже знищено на 90%. ZAXID.NET поспілкувався з мешканцями Маріуполя, яким вдалось вижити у цьому пеклі та розповів, як рускій мір знищує це місто.