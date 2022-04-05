У порту Маріуполя тоне обстріляне росіянами цивільне судно

Уночі на 5 квітня російські військові обстріляли цивільне – торгове – судно під прапором Домініканської Республіки у Маріуполі. Через пробоїну судно почало тонути, а серед екіпажу є поранені, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал «SOS» та повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені"», – ідеться в повідомленні.

Через отриману пробоїну судно почало тонути. Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце. На судні триває пожежа, воно поступово йде під воду, рятувальна операція під постійними обстрілами є неможливою.

За даними сайту marinetraffic, із 19 до 23 лютого, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у порту Маріуполя перебували щонайменше 6 цивільних суден під прапорами іноземних держав – Мальти, Ямайки, Домініки. Зараз, за даними карти руху суден, там перебуває одне торгове судно.

Як інформував ZAXID.NET, з 24 лютого росіяни обстріляли і потопили низку цивільних іноземних суден у Чорному морі – Helt під прапором Панами, Millennial Spirit під прапором Молдови, балкери Namura Queen та Lord Nelson під прапором Панами, а також турецьке судно і судно під прапором Бангладешу, Естонії. Також росіяни захопили в полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію.

Місто Маріуполь, в якому раніше жило близько пів мільйона людей, практично повністю знищене російськими військовими. У блокаді, за даними міської влади, залишаються близько 160 тис. маріупольців. Через постійні авіанальоти та обстріли люди, які ще живі, живуть у підвалах без їжі, води, світла і тепла. Понад 40 тисяч маріупольців Росія депортувала на свою територію. Маріуполь продовжує боронити полк «Азов».