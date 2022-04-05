На півдні Харківщини українські військові знищили багато ворожої техніки

У селі на півдні Харківщини військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили багато одиниць ворожої техніки. Військові опублікували понад чотири десятки фото знищеної техніки. На фото видно розбиті військові вантажівки, тактичні зенітні ракетні комплекси «Тор», танки та іншу військову техніку.

«Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті», – повідомили військові.

Фото ЗСУ

Зазначимо, що станом на 4 квітня, від початку вторгнення в Україну росіяни вже втратили понад 18,5 тис. військових, понад 600 танків, понад 1800 бойових броньованих машин, 330 артилерійських систем та понад сотню реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 147 літаків та 134 гелікоптери, а також 1273 одиниці автомобільної техніки.