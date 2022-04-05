Застосувавши для прикриття дим, залишки окупантів почали відступати

У вівторок, 5 квітня, українські десантники знищили три ворожі танки та автомобільний паливозаправник. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ, оприлюднивши відео.

Як вказано у повідомленні, ворожу техніку знищила 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ.

«Застосувавши для прикриття дими, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють “Марунові берети“», – сказали десантники.

За час війни Росія втратила уже понад 18,5 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.