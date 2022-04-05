Вибух цистерни з азотною кислотою неподалік Рубіжного

Н️а Луганщині росіянини влучили у цистерну з азотною кислотою. Вибух стався у Рубіжному вранці 5 квітня. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попередив мешканців, аби ті негайно зачинили вікна, не виходили на вулицю та одягнули захисні маски.

Мешканцям Рубіжного та околиць нагадують, що азотна кислота є дуже небезпечною для людини. Вона шкодить і при вдиханні, і при потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

«Підготуйте захисні маски для обличчя пропитані содовим розчином️. Слідкуємо за напрямом вітру! Дуже чекаємо на дощ, він допоможе!», – написав Гайдай у Facebook.

До слова, пари азотної кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість. А при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів азотної кислоти користуються протигазами. Також азотна кислота може викликати втрату зору.

Якщо кислота потрапила в очі необхідно промивати їх проточною водою 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру, уражену ділянку слід помити водою з розчиненою в ній содою та милом.

Нагадаємо, на початку березня СБУ попереджала, що росіяни планують підірвати склади з аміаком на Харківщині.