Якщо ви помітите таку міну, то жодному разі не наближайтесь до неї та телефонуйте в поліцію

У Харківській та Сумській областях українські військові зафіксували використання противником мін із сейсмічним датчиком. До них заборонено підходити, оскільки вони реагують на вібрацію людських кроків.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, міна ПОМ-3 «Медальйон» оснащена спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

«Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає», – повідомляють українські військові.

Якщо ви помітите таке міну, то не наближайтесь до неї та одразу телефонуйте у поліцію чи іншу силову структуру України.

Раніше рятувальники показали, як виглядають найпоширеніші міни, та надали цивільним, що до них не можна підходити та торкатись.