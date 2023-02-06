На місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Виявилося, що це тренувальна граната

У Львові нетверезий водій таксі під час конфлікту з іншим таксистом погрожував йому гранатою. На місце викликали поліцію та вибухотехніків, виявилось, що граната була тренувальна.

Як вказано у повідомленні поліції, у ніч на понеділок, 6 лютого, інспектори роти тактико-оперативного реагування отримали орієнтування про таксі марки Peugeot, водій якої погрожував іншому водієві предметом схожим на гранату.

Поліцейські мали орієнтовну адресу куди міг би прямувати цей таксист. Саме там вони і побачили згадане авто. Увімкнувши проблискові маячки та сирену, водієві дали вказівку зупинитися. Дотримуючись заходів особистої безпеки, вони висловили водієві вимогу вийти без різких рухів з автомобіля із піднятими догори руками.

38-річний мешканець Львівщини зізнався, що має в кишені гранату і погрожував нею іншому водієві таксі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Виявилося, що це тренувальна граната, її вилучили.

Інспектори виявили у водія ознаки алкосп'яніння. Перевірка на місці показала результат 0,48 проміле. На нього склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.