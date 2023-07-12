На Рівненщині внаслідок детонації вибухового пристрою загинули двоє військовослужбовців. Ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості, наразі вони перебувають у лікарні.

Інформацію про нещасний випадок повідомила у коментарі ZAXID.NET прес-секретарка Теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасімук. Однак, коли саме та за яких обставин він стався, не уточнює «з метою безпеки».

«Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою на Рівненщині, через який загинули двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані», – зазначає Катерина Герасімук.

Попередньо справу кваліфікують за ч.3 ст. 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає від трьох до 12 років ув'язнення. Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у травні цього року в прикордонному районі Рівненщини стався нещасний випадок: трактор підірвався на замінованому полі. Внаслідок інциденту загинув 54-річний чоловік.