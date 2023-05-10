Нещасний випадок стався у полі в Дубровицькій громаді на Рівненщині

На Рівненщині біля кордону Білоруссю на міні підірвався трактор. Внаслідок інциденту загинув чоловік, ще один отримав травми. Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, нещасний випадок стався у середу, 10 травня.

«Ситуація сталася в полі на території Дубровицької територіальної громади. На жаль, один чоловік загинув, інший – травмований. Проігнорувавши табличку маркувального знаку та огородження про замінування території, трактор заїхав на поле», – зазначив Віталій Коваль.

Наразі на місці події працюють всі відповідні служби, які з'ясовують деталі нещасного випадку.

Нагадаємо, раніше подібний інцидент на Рівненщині стався ще в грудні. Тоді у лісі неподалік селища Зарічне, що за 2 км від кордону з Білоруссю, двоє місцевих мешканців приїхали до лісу на тракторі, аби незаконно зрубати дерева. Під час розвороту транспорт збив табличку маркувального знаку «мінне поле», і після цього трактор підірвався на міні.