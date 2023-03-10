На Волині біля кордону з Білоруссю на міні підірвався автомобіль з військовослужбовцями. Внаслідок інциденту загинули двоє військових 100-ї окремої бригади ТрО, ще двоє отримали поранення.

Нещасний випадок стався в п'ятницю, 10 березня, повідомила прес-служба Волинської обласної військової адміністрації. Зазначається, що автомобіль з військовослужбовцями підірвався у Ковельському районі на ділянці, яка була замінована від початку повномасштабного вторгнення.

«На жаль, внаслідок цього загинуло два бійця. Ще двоє – поранено. Співчуваємо рідним та близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

Наразі в ОВА не повідомляють імен загиблих бійців. Також невідомо, у якому стані перебувають потерпілі.