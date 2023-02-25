Смугу вздовж кордону України з Білоруссю та Росією замінують

Уздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону на 2 км розширять прикордонну смугу. Переважно ця територія буде замінована. Відповідні зміни до законодавства схвалила Верховна Рада 24 лютого.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону» передбачає, зокрема, розширення смуги вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону до 2 км.

«Це, практично, буде замінована територія», – зазначили в Держприкордонслужбі.

Закон також врегулював питання залучення Збройних Сил, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону. Також він визначає місце прикордонників у загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.