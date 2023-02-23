Польські поліцейські в одному з розмінованих будинків у Київській області

Протягом п'яти місяців майже сотня польських поліцейських брали участь у секретній місії в Україні та займалися розмінуванням деокупованих територій. Поляки єдині з країн ЄС погодилися виконувати цю місію. Про секретне завдання польських вибухотехніків ввечері 22 лютого розповіло видання Wirtualna Polska.

Як йдеться в публікації, журналісти кілька місяців знали про секретну місію польської поліції в Україні, але заради безпеки її учасників не повідомляло про неї доти, доки не було отримано офіційне підтвердження з головного управління поліції, що всі польські поліцейські перетнули кордон і вже перебувають у безпеці на території країни.

Місія розпочалася після минулорічного звернення українців до членів групи ATLAS – поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського Союзу. Прохання полягало в тому, щоб в Україну було направлено піротехніків для проведення робіт із розмінування території країни. Йшлося про ті місця, звідки були витіснені росіяни і куди не можна було повернутися, оскільки вони були заміновані або небезпечні через інші залишки бойових дій.

Як йдеться в публікації, українська армія не мала достатньої кількості саперів, щоб швидко впоратися з цим завданням. Не могли до цього залучити і військових саперів з країн НАТО, оскільки боялися, що це буде розцінено Росією як провокація. З усіх членів групи ATLAS на заклик українців відгукнулася тільки Польща. Інші країни вважали місію в країні, що воює, занадто небезпечною.

Влітку 2022 року рішенням міністра внутрішніх справ і адміністрації було створено Гуманітарний контингент поліції, що складається зі співробітників самостійних антитерористичних підрозділів поліції. В Україну вирушили тільки добровольці. До групи входили піротехніки, медики та члени бойових груп, завданням яких був захист членів польської місії. Співробітники поліції також узяли із собою двох собак, які вміють виявляти вибухові речовини.

Спочатку місія мала тривати три місяці. Однак у грудні її було продовжено ще на два. Польські поліцейські працювали в Київській області. Одним із перших завдань піротехніків було розчищення території одного з аеропортів під Києвом.

Поляки прибрали загалом 2000 небезпечних предметів. Крім іншого, вони очистили дороги і поля від протитанкових і протипіхотних мін. За майже п'ять місяців роботи жоден із польських поліцейських не постраждав.

Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії. У середу всі члени польського контингенту повернулися до Польщі.