Трактор збив табличку «мінне поле» і підірвався на міні

У лісі неподалік кордону з Білоруссю на міні підірвався трактор. Це сталось тоді, коли двоє мешканців селища Зарічне з Рівненщини незаконно вирубували ліс. Чоловіки намагались втекти з місця, але їх затримали. Наразі невідомо, чи розпочали щодо інциденту кримінальне провадження.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, інцидент стався у п'ятницю, 9 грудня, у лісі неподалік селища Зарічне, що за 2 км від кордону з Білоруссю. Двоє місцевих мешканців приїхали до лісу на тракторі, аби незаконно зрубати дерева. Під час розвороту транспорт збив табличку маркувального знаку «мінне поле», і після цього трактор підірвався на міні.

Водій та пасажир трактора не постраждали. Вони намагались втекти з місця, але їх затримали. Чи склали на порушників адмінпротоколи, наразі невідомо.

«На Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси. І не потрібно думати, що ви «найхитріші». Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу. Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку», – зазначив Віталій Коваль.

Раніше мешканців прикордонних районів сусідньої Волинської області закликали не ходити у межах п'ятикілометрової прикордонної зони, оскільки чимало об'єктів там заміновані. Рухатись дозволено лише головними дорогами, з'їжджати на узбіччя чи на грунтові дороги – категорично заборонено.