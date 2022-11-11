Паркан зводять у Волинській, Житомирській та Рівненській областях

Україна почала будівництво залізобетонної стіни на кордоні з Білоруссю на Волині, у Рівненській та Житомирській областях. Перші 3 км на Волині вже збудовані.

«Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії», – написав у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та опублікував відповідні фото.

За його словами, над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Більше подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, що раніше Литва та Польща також звели металеву огорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю.