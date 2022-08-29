Протяжність огорожі з колючим дротом становить 502 км

Литва оголосила про завершення будівництва понад 500 км загородження на кордоні з Білоруссю. Проект реалізовувала компанія EPSO-G.

«Цими вихідними команда підрядників, сформована EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні», – повідомив виданню BNS Антанас Бубняліс, менеджер з комунікацій компанії-підрядника.

Протяжність огорожі з колючим дротом становить 502 км. Зазначається, що загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю – 679 км. Понад 100 км кордону проходить берегами річок і озер.

Нагадаємо, влітку 2021 року через наплив мігрантів з Білорусі Литва оголосила надзвичайну ситуацію в країні. Тоді з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тис. осіб. За інформацією Visegrád 24, з 3 серпня 2021 року, коли набув чинності новий закон, спрямований на припинення нелегальної міграції, країна здійснила 13 тис. вигнань мігрантів. Останнім часом кількість біженців, які намагаються перетнути литовський кордон, знову збільшилася. Литва звинувачує в організації потоку мігрантів владу Білорусі і називає це гібридною атакою.

До слова, раніше паркан на кордоні з Білоруссю збудувала Польща. У 2021 році тут також зіткнулися з потоком нелегальної міграції. Після будівництва загорожі міграційний тиск на польському кордоні зменшився у 20 разів порівняно з 2021 роком.