Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500

Уряд Литви в п’ятницю, 2 липня, оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в країні. Причиною цьому стало різке зростання нелегальних мігрантів, які потрапляють на литовську територію з боку Білорусі, повідомляє видання Delfi.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Литви Віталія Дмитрієва, мігрантів, які незаконно перетинають кордон Литви з Білоруссю, може бути і більше ніж 150 осіб щодня.

Він додав, що іноземців зараз розселяють у наметовому містечку в центрі реєстрації іноземців у Пабраді, а також у школі прикордонників, на заставах.

Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС.

Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранти – у 10 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Ймовірну причину міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні пояснив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, натякаючи, що пропуск мігрантів стане своєрідною відповіддю на запровадженні санкції з боку ЄС проти білоруської влади.

Лукашенко також розпорядився закрити кордон між Білоруссю та Україною, бо з неї нібито «величезна кількість зброї надходить». Втім МЗС України не підтверджує цієї інформації та заперечує інсинуації Лукашенка щодо постачання зброї в Білорусь. У відомстві також заявили, що не отримували від білорусів жодної інформації про перекриття кордонів.