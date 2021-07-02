Прикордонним військам Білорусі доручено повністю перекрити кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною. Про це він повідомив сьогодні на урочистих зборах на честь Дня незалежності Білорусі, інформує білоруське агентство «БЕЛТА».

«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – сказав Лукашенко.

Лукашенко також відзвітував про завершення «масштабної антитерористичної операції», в межах якої начебто викрили «сплячі терористичні комірки» та «загони самоооборони», з якими пов'язані Німеччина, Україна, США, Польща й Литва. За її підсумками він пообіцяв пред'явити претензії канцлеру Німеччини.

Самопроголошений президент Білорусі заявив про нібито спробу замаху на провладного білоруського журналіста Григорія Азарьонка в ніч на 2 липня, щоб «знерухомити, захопити, кинути в багажник, вивезти в ліс, відрізати язика».

Зауважимо, що Державна прикордонна служба України поки не коментувала заяви Лукашенка. Водночас за словами очевидців на пункті пропуску Дольськ у Волинській області, з якими вдалось зв'язатись ZAXID.NET, станом на 19.20 рух через українсько-білоруський кордон залишався відкритим.

Своєю чергою, як інформує Deutsche Welle з посиланням на прикордонників, випадків, коли хтось намагався прорватися через водний кордон чи кордон України на суші зі зброєю, останнім часом не було. Як і не було зафіксовано переміщення диверсійно-розвідувальних груп. Єдине, що виявили минулого року, – один схрон з легкою зброєю біля українського кордону на суші. Це стало ще одним аргументом для заяв офіційного Мінська про те, що з України в Білорусь нібито може потрапляти зброя.

Як інформував ZAXID.NET, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Досі наземний прикордонний рух між Білоруссю та Україною загалом не підлягав якимось обмеженням.

Зз квітня в межах двох районів Рівненщини на тлі стягування російських військ до українського кордону ввели посилені заходи безпеки. А на одній із ділянок кордону, що належить Гомельській області, з 1 червня ввели місцевий збір за перетин кордону.