Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Уряду у вівторок, 25 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП «Украерорух» вжити для цього необхідних заходів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

«Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів», – додав Шмигаль.

Прямі авіарейси між Білоруссю і Україною здійснюють державна білоруська авіакомпанія «Білавіа» і український авіаперевізник «Мотор Січ».

Дані Украероруху свідчать, що в 2020 році «Білавіа»була третьою за кількістю виконаних в авіапростір України польотів (10644 польоти) після турецької Turk Hava Yollari (14623 польоти) і Міжнародних авіаліній України (14406 польотів), повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Білавіа виконує близько 40 рейсів на тиждень з Мінська в обидва аеропорти Києва, а також до Львова, Харкова, Запоріжжя, Одеси та Херсона.

«Мотор Січ» двічі в тиждень виконує рейси за маршрутом Мінськ-Запоріжжя.

Профільний портал Avianews пише, що для «Білавіа» ринок України був одним з основних. Крім прямих рейсів, вона літає через Україну на популярні курорти Туреччини, Єгипту та ізраїльського Тель-Авіва. У минулому році на «Білавіа» припадало 7,5% від всього авіаційного трафіку України.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Як інформував ZAXID.NET, 23 травня білоруські спецслужби змусили приземлитись в Мінську борт авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебував білоруський опозиціонер та засновник опозиційних Telegram-каналів Роман Протасевич. Формальною причиною для посадки літака стало повідомлення про мінування. Після відправлення пасажирів повторний огляд, Протасевича затримали.

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення рейсу Ryanair. А на час розслідування інциденту країни вимагають призупинити всі польоти над республікою. Міжнародна організація цивільної авіації вже заявила, що стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити прольоти літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу.