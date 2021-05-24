Заява авіакомпанії Ryanair про примусове приземлення у Мінську її літака містила неправдиві дані та не згадувала про ключові обставини цього інциденту. Про це пише «Європейська правда».

Прес-служба авіакомпанії зробила цю заяву за 40 хвилин після приземлення у Вільнюсі пасажирського літака рейсу FR4978, тобто на етапі, коли білоруська влада не контролювала ані сам літак, ані його екіпаж та пасажирів.

Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер «повідомив екіпаж про через потенційну безпекову загрозу на борту та дав вказівку повернути до найближчого аеропорту, Мінська».

Друга частина цього твердження є неправдою: на момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська було у 2-3 рази більшою, ніж до аеропорту призначення, що розташований на півдні Вільнюса.

У заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яке визнала білоруська влада, а також про те, що літак не знижувався під час прольоту над Білоруссю, як це буває зазвичай, хоча ці деталі набули значного розголосу.

Авіакомпанія у своїй заяві не вказала те, що у Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста й блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, та його дівчину.

Варто уточнити, що станом на 10:30 заяву було видалено.

Нагадаємо, що літак з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем затримали в Мінську 23 травня. Він перебував на борту Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту літак посадили через фейкове повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Дозвіл на посадку борту Ryanair дав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він же розпорядився підняти в повітря винищувач МіГ-29 для супроводу літака.

На момент запиту про посадку борт Ryanair перебував ближче до Вільнюса, ніж до Мінська. Провладні білоруські ЗМІ повідомили, що пілоти нібито звернулися до диспетчерів Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою.