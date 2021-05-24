Літак з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем затримали в Мінську 23 травня

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення білоруськими винищувачами рейсу Ryanair, після якого у Мінську затримали засновника опозиційних Telegram-каналів Романа Протасевича. А на час розслідування інциденту країни вимагають призупинити всі польоти над республікою.

Про це йдеться у заяві на сайті комітету з міжнародних відносин Сенату США. Окрім США, до заяви приєдналися представники Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії. Вони зазначили, що засуджують загрозу застосування насильства щодо цивільного літака в небі над Білоруссю.

«Використання винищувача для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС. Цей вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж. Це нагадування про нелегітимність людей, яка претендують на владу в Мінську», – йдеться у повідомленні.

Парламентарі закликали Міжнародну організацію цивільної авіації негайно провести розслідування цього інциденту. Поки не проведуть розслідування, законодавці закликають призупинити членство Білорусі в організації та «заборонити всі польоти над республікою, включно з польотами в країну і з неї».

Міжнародна організація цивільної авіації вже заявила, що стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Також в організації зазначили, що сподіватися отримати більше інформації.

Нагадаємо, що літак з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем затримали в Мінську 23 травня. Він перебував на борту Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту літак посадили через фейкове повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Дозвіл на посадку борту Ryanair дав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він же розпорядився підняти в повітря винищувач МіГ-29 для супроводу літака

На момент запиту про посадку борт Ryanair перебував ближче до Вільнюса, ніж до Мінська. Провладні білоруські ЗМІ повідомили, що пілоти нібито звернулися до диспетчерів Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою.