Романа Протасевича затримали в аеропорту Мінська

У Мінську в аеропорту затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Про це повідомили білоруський правозахисний центр «Вясна» і лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

Літак Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, летів із Афін у Вільнюс. Однак його екстрено посадили у Мінську через нібито повідомлення про мінування.

У бік аеропорту стягнули спецтехніку й швидку допомогу. Пасажирів літака попрохали пройти на повторний огляд, під час якого й затримали Протасевича. Пізніше інформація про мінування не підтвердилась.

Провладні ЗМІ повідомляють, що дозвіл на посадку борту Ryanair дав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він же розпорядився підняти в повітря винищувач МіГ-29 для супроводу літака.

Що таке NЕХТА і хто такий Роман Протасевич

Після президентських виборів у країні великої популярності набув Telegram-канал NEXTA, який щодня публікує перебіг подій у країні та анонсує проведення акцій.

Співзасновниками NEXTA є Степан Путило і Роман Протасевич. Їх оголосили в міждержавний розшук і внесли у список терористів в Білорусі. Проти них також відкрили кримінальні справи одразу за трьома статтями: про організацію масових заворушень, грубе порушення громадського порядку та розпалювання ворожнечі.

Протасевич – співзасновник і інших Telegram-каналів, які визнані в Білорусі екстремістськими, зокрема «Беларусь головного мозга». В останній час жив у Вільнюсі й був у команді Світлани Тіхановської. За звинуваченнями, які йому висунули, йому загрожує смертна кара.